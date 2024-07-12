Fenomen Neslim-İnanç Güngen soruşturması: 45 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan güzellik merkezleri sahibi sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında el konulan bazı lüks araçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergide, Otomobillerin yanı sıra güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmadığı belirlenen epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünler de yer aldı.

'VERGİ MÜFETTİŞİ' GÖZALTINDA

Gözaltında bulunan şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu belirtildi. Bahsi geçen müfettişin Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu iddia edildi.

İfade işlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden 45'i adliyeye sevk edildi.