Fenomen trafik polisine disiplin soruşturması

Fenomen trafik polisi Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı. Sosyal medyada trafik kurallarını mizahi videolarla anlatan poli, hakkında yapılan şikayetler üzerine disiplin soruşturmasına tabi tutuldu.

Edinilen bilgilere göre, Durmuş’un sosyal medya platformlarında yayınladığı içerikler hakkında resmi makamlara yapılan bazı şikayetler sonucunda inceleme başlatıldı.

Durmuş'un Instagram hesabında 471 bin takipçisi bulunuyor.