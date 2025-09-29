Giriş / Abone Ol
Fenomen trafik polisine disiplin soruşturması

Trafik kurallarını mizahi videolarla anlatan trafik polisi Serkan Durmuş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle şikayet edildi.

  • 29.09.2025 10:29
  • Giriş: 29.09.2025 10:29
  • Güncelleme: 29.09.2025 10:50
Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen trafik polisi Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı. Sosyal medyada trafik kurallarını mizahi videolarla anlatan poli, hakkında yapılan şikayetler üzerine disiplin soruşturmasına tabi tutuldu.

Edinilen bilgilere göre, Durmuş’un sosyal medya platformlarında yayınladığı içerikler hakkında resmi makamlara yapılan bazı şikayetler sonucunda inceleme başlatıldı.

Durmuş'un Instagram hesabında 471 bin takipçisi bulunuyor.

