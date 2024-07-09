Fenomenler soruşturması: Güzellik merkezi sahibi çift gözaltına alındı

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, güzellik merkezleri sahibi sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Güncel 09.07.2024 09:34 Giriş: 09.07.2024 09:34

Güncelleme: 09.07.2024 10:15 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA