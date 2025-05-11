Feray Şahin'in ailesi Anneler Günü'nde adalet çağrısını yineledi

Mersin’de üniversite öğrencisiyken katledilen 23 yaşındaki Feray Şahin, ölümünden sekiz yıl sonra Anneler Günü’nde mezarı başında anıldı.

Anne Aysel Şahin ve baba Bekir Şahin, kızlarının mezarına karanfiller bırakırken, kamuoyuna ve yetkililere adalet çağrısını yinelediler.

Gözyaşları içinde konuşan aile, “Kızımız kara toprakta, katil sokakta dolaşıyor. Bu güzel günümüzü bize zehir ettiler” dedi.

"ANNELER GÜNÜ DEĞİL, ACI GÜNÜ OLDU"

Anne Aysel Şahin, kızlarıyla birlikte Anneler Günü’nü kutlamanın hayalini kurduklarını ancak yıllar önce bu mutluluğun ellerinden alındığını belirterek, “Anneler Günü çocukları anneye kenetlendiren, sevgi dolu bir gündür. Ama bizim için artık sadece acının, gözyaşının ve adaletsizliğin günü oldu. Kızımızla bu günü kutlamak isterdik ama sekiz yıldır toprağın altında. Katili ise dışarıda serbestçe dolaşıyor” diye konuştu.

"ADALET DEĞİL, ÖDÜL VERİLDİ"

Aile, cinayetin ardından başlatılan yargı sürecine ve verilen cezaya da tepki gösterdi. Feray’ın katili F. Burak Aykul’un yalnızca 1,5 yıl tutuklu kaldığını ve ardından ‘iyi hal’ indirimiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan anne Aysel Şahin, verilen cezanın bir adalet değil, adeta ödül olduğunu vurgularken, “Bizim kızımız kara toprakta ama katil dışarıda. Bu nasıl adalet? Bu ceza değil, resmen ödül! Bir kadının canı bu kadar mı değersiz? Feray’ın kanı yerde kalmasın istiyoruz” dedi.

"BAŞKA ANNELER AĞLAMASIN"

Feray Şahin’in ailesi sadece kendi kızları için değil, tüm kadın cinayetleri mağdurları adına da adalet istediklerini belirtti. Anne Aysel Şahin, kadın cinayetlerinin ülke genelinde bitmek bilmediğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Feray kadın cinayetlerinde ne ilkti, ne de son oldu. Ama bitmiyor, durmuyor. Biz bu acıyı yaşadık, başka anneler yaşamasın istiyoruz. Katillere artık caydırıcı, en ağır cezalar verilsin. Bu ülkenin sokakları kadınlar için güvenli hale gelsin.”

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Baba Bekir Şahin de yaşadıkları acının dinmediğini ve adalet mücadelelerini sürdüreceklerini belirtirken, “Kızımız için, onun gibi hayattan koparılan tüm kadınlar için konuşmaya devam edeceğiz. Bu ülkede adalet yerini bulana kadar sessiz kalmayacağız.”