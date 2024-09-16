Ferdi Kadıoğlu: Brighton'ın sunduğu plan ilgi çekiciydi

Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ilk geniş röportajını New York Times'a verdi. Brighton'a transfer olma nedenini açıklayan Ferdi, Fenerbahçe'de geçirdiği döneme ilişkin de konuştu.

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve kulüpten ayrılmanın kendisi için oldukça zor olduğunu belirten Kadıoğlu, "Ancak EURO 2024'ten sonra kendimi geliştirmek için daha büyük bir lige gitmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın bana sunduğu plan ilgi çekiciydi. Büyük kulüplere sürekli oyuncu satan bir takımdan duyduğum bu projeye inandım" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile 3 hafta çalışan Ferdi, bu deneyim için ise "Oyundaki olası senaryolara göre sahada hareket etmeyi öğrendim. O kazanmayı çok seviyor, sadece kazanmak istiyor. Maçtaki farklı olaylar için türlü çözümleri her zaman hazır" diye konuştu.

30 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz ekibine imza atan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye tarihindeki en yüksek bonservis gelirini kazandırmıştı.

Ferdi, bu yaz transfer bütçesine yaklaşık 200 milyon euro ayıran Brighton'ın kadrosuna kattığı tek defans oyuncusu olmuştu.