Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme!

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelen Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu için İngiliz kulüpleri adeta birbirleriyle yarışıyor. İngiliz Brighton'un Ferdi için 30 milyon Euro, Manchester United'ın ise bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'nun üzerinde değer biçtiği iddia ediliyor.

FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİ NE OLDU?

Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu transferinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu'nun 17 Ağustos 2024 tarihinde Fenerbahçe'nin Göztepespor ile olan karşılaşmasında kadroya alındığı bilgisi verildi. Bu durum akıllara 'Ferdi Kadıoğlu transferi ne oldu' sorusunu da beraberinde getirdi.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN AYRILMIYOR MU?

Fenerbahçe bugün saat 21.45'te İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak. Ferdi Kadıoğlu'nun bugün Fenerbahçe'nin maç kadrosuna alınması, taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü şeklinde yorumlandı.

FERDİ KADIOĞLU PİYASA DEĞERİ

Avrupa Şampiyonası öncesi 20 milyon Euro sınırında olan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri, Ferdi'nin Avrupa Kupası'ndaki başarılı performansının ardından adeta uçuşa geçti. Transfermarkt verilerine göre, Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bugüne kadar Fenerbahçe'de 147 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 11 gol 16 asistlik bir performans gösterdi.

Ferdi Kadıoğlu kaç yıldır Fenerbahçe'de?

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın Nijmegen kulübünden Fenerbahçe'ye 1.4 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Başarılı oyuncu Fenerbahçe'nin birçok mevkisinde denendikten sonra en verimli oynadığı yer sol bek olarak belirlendi.