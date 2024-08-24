Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu hangi kulübe transfer oldu? Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri nedir?

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelen, aslen Trabzon Arsin'li olan Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premiere Lig kulübü Brighton'a transfer oldu. Açılımı Brighton & Hove Albion FC olan kulüp, Doğu Sussex kıyı kenti Brighton ve Hove merkezlidir.

FENERBAHÇE FERDİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Ferdi Kadıoğlu transferi son aşamaya geldi. Fenerbahçe Spor Külübü'nden 24 Ağustos 20254 tarihinde yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir" bilgisi verildi.

FERDİ KADIOĞLU NE KADARA TRANSFER OLDU?

Basında yer alan bilgilere göre Ferdi Kadıoğlu, 30-35 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin Brighton kulübüne transfer oldu. Resmi açıklama, Fenerbahçe'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapacağı bildirimle belli olacak.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bugüne kadar Fenerbahçe'de 149 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 11 gol 16 asistlik bir performans gösterdi.

FERDİ KADIOĞLU KAÇ YILDIR FENERBAHÇE'DE?

Ferdi Kadıoğlu, 2018-2019 sezonunda Hollanda'nın Nijmegen kulübünden Fenerbahçe'ye 1.4 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Başarılı oyuncu Fenerbahçe'nin birçok mevkisinde denendikten sonra en verimli oynadığı yer sol bek olarak belirlendi.

FERDİ KADIOĞLU PİYASA DEĞERİ

Avrupa Şampiyonası öncesi 20 milyon Euro sınırında olan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri, Ferdi'nin Avrupa Kupası'ndaki başarılı performansının ardından adeta uçuşa geçti. Avrupa Kupası'nda 5 maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Avusturya karşısında ise 12.2 km mesafe kat ederek turnuva rekorunu kırdı.Transfermarkt verilerine göre, Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.