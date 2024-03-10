Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ferdi Kadıoğlu, ligde siftah yaptı

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor karşısında attığı golle bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ajans Haberleri
  • 10.03.2024 22:56
  • Giriş: 10.03.2024 22:56
  • Güncelleme: 10.03.2024 22:57
Kaynak: İHA
Ferdi Kadıoğlu, ligde siftah yaptı


Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u 4-1 mağlup ederken Ferdi Kadıoğlu da bir golle takımına katkı sağladı. Müsabakaya 11’de başlayan Ferdi, 90+2. dakikadaki pozisyonda ceza sahasında rakiplerini geçerek fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında toplam 2 gol kaydetti.
24 yaşındaki milli futbolcu, 28 kez Süper Lig’de forma giyerken ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

BirGün'e Abone Ol