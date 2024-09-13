Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere'nin Brighton takımına transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlattı ve Ferdi'nin Premier Lig'de ilk maçına çıkma ihtimali doğdu. Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? İngiltere'de Ferdi konusunda hangi yorumlar yapılıyor? Detaylara bakalım:

BRİGHTON - IPSWİCH TOWN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puanla 3. sırada bulunan Brighton, 14 Eylül Cumartesi günü kendi sahasında, 3 maçta 1 puan toplayarak lige iyi bir başlangıç yapamayan Ipswich Town'la karşılaşacak.

BRİGHTON - IPSWİCH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Ipswich Town maçı saat 17.00'de Bein Connect'te yayınlanacak.

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Ferdi Kadıoğlu'nun yarın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak fakat Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler, yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını atlattıktan sonra takımla yeterince antremanlara çıkamadığını söyledi. Buna karşın Ferdi Kadıoğlu, maçın gidişatına göre ilerleyen sürelerde forma şansı bulabilir ya da riske edilmeyebilir.