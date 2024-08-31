Ferdi Kadıoğlu sakatlandı

Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere kariyerine şanssız başladı.

Henüz takımıyla resmi maça çıkamayan Ferdi, antrenmanda sakatlandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil.