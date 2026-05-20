Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi

Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kulübünde sezonun oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Amex Stadı’nda gerçekleştirilen sezon sonu ödül töreninde erkek futbol takımında Ferdi Kadıoğlu ödüle layık görülürken, kadın takımında ise Fran Kirby sezonun oyuncusu seçildi.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, “Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük.” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki milli futbolcu, 2025-2026 sezonunda Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.