Ferdi Kadıoğlu’nun acı günü

Kariyerini İngiltere’de sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, babaannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kadıoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Milli futbolcu, babaannesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Mekanın cennet olsun babaannem, seni çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu’nun paylaşımının ardından başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere çok sayıda futbolsever ve spor camiasından isim, milli futbolcuya başsağlığı mesajları iletti.