Ferdi Özbeğen’in hayatı film oluyor

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Özbeğen’in yaşamını konu alan Bir Yalnızlık Senfonisi adlı sinema filminin hazırlıklarının sürdüğü ve filmin 2027 yılında vizyona gireceği açıklandı. Yapım, Özbeğen’in vefatının 13. yılında duyuruldu.

Filmde, Ferdi Özbeğen’in müzik kariyerinin yanı sıra sahne yaşamı ve özel hayatına dair dönemler ele alınacak. Yapımda, sanatçının sahne arkasındaki yaşamı ve kişisel deneyimleri de yer alacak.

Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Özbeğen’in hayatını anlatan film, vakfın iş birliğiyle hazırlanıyor. Projenin danışmanları arasında Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen bulunuyor.

Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği filmin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz, senaryosu ise Yiğit Güralp tarafından kaleme alınıyor. Filmde, Ferdi Özbeğen’in yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel koşullarının da yansıtılması hedefleniyor.

Bir Yalnızlık Senfonisi’nin 2027 yılında sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.