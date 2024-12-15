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Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı

Yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur'un tedaviye alındığı öğrenildi.

Kültür Sanat
  • 15.12.2024 14:18
  • Giriş: 15.12.2024 14:18
  • Güncelleme: 15.12.2024 14:22
Kaynak: AA
Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Sarkıcı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan şarkıcının tedaviye alındığı öğrenildi.

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