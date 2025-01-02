Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Aralık 2024'te günü evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edilmişti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.