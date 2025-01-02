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Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 02.01.2025 20:01
  • Giriş: 02.01.2025 20:01
  • Güncelleme: 02.01.2025 20:14
Kaynak: DHA
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Aralık 2024'te günü evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edilmişti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

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