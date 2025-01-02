Ferdi Tayfur hayatını kaybetti: Siyasilerden başsağlığı mesajları

Sanatçı Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı.

Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine geçen 17 Aralık gecesi ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, bu akşam saat 19.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ 4 OCAK'TA GERÇEKLEŞECEK

Sanatçı Ferdi Tayfur’un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, Tayfur’un cenaze programını sosyal medya hesabından duyurdu. Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur’un cenazesi, Emirgan Çınaraltı Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Ünlü sanatçının vefat haberi sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur’un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır:

“Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

“Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sesiyle milyonların kalbine dokunan büyük bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

"Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden milyonların 'Ferdi Baba'sı Ferdi Tayfur'a Allah

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Hayatını kaybeden değerli sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:

"Özgün sesi ve eserleriyle kültür hayatına önemli katkı yapan sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve millete başsağlığı dileriz."