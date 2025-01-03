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Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan 17 yaşındaki Talha Siraç, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayağıyla bastığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alındı.

Güncel
  • 03.01.2025 10:41
  • Giriş: 03.01.2025 10:41
  • Güncelleme: 03.01.2025 10:45
Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı
Fotoğraf: İHA

Ferdi Tayfur hayranlığı ile tanınan 17 yaşındaki Talha Siraç Ünlü'nün sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine basıp ayağıyla bastığı görüldü.

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Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."

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