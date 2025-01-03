Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranlığı ile tanınan 17 yaşındaki Talha Siraç Ünlü'nün sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine basıp ayağıyla bastığı görüldü.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."