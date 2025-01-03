Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü tutuklandı

Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayağıyla bastığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alınan Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan 17 yaşındaki Talha Siraç, tutuklandı.

Güncel
  • 03.01.2025 10:41
  • Giriş: 03.01.2025 10:41
  • Güncelleme: 03.01.2025 14:49
Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü tutuklandı
Fotoğraf: İHA

Sosyal medyada yayılan görüntüleri tepki toplayan Ferdi Tayfur hayranlığı ile tanınan Talha Siraç Ünlü, tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ünlü sanatçıya hayranlığı ve benzerliği ile gündeme gelen Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sosyal medya görüntülerinde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine basıp ayağıyla bastığı görüldü. Görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirdi.

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."

TUTUKLANDI

"Dini değerleri aşağılama" suçundan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan T.S.Ü., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan T.S.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ferdi Tayfur hayatını kaybetti: Siyasilerden başsağlığı mesajları
BirGün'e Abone Ol