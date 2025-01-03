Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü tutuklandı

Sosyal medyada yayılan görüntüleri tepki toplayan Ferdi Tayfur hayranlığı ile tanınan Talha Siraç Ünlü, tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ünlü sanatçıya hayranlığı ve benzerliği ile gündeme gelen Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sosyal medya görüntülerinde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine basıp ayağıyla bastığı görüldü. Görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirdi.

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."

📢 03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.📢 pic.twitter.com/bAzzrIUIRT — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) January 3, 2025

TUTUKLANDI

"Dini değerleri aşağılama" suçundan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan T.S.Ü., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan T.S.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.