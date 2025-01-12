Ferdi Tayfur'un şarkıları Bahçelievler'de seslendirildi

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları, "Ferdi Tayfur Şarkıları Ustaya Saygı Konseri"nde seslendirildi.

Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen konsere, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şahin Kendirci ve Ahmet Selçuk İlkan'ın sahneye çıktığı konserde, Tayfur şarkılarıyla anıldı.

Seslendirilen "İçim Yanar", "Ben de Özledim", "Huzurum Kalmadı", "Sabahçı Kahvesi" ve "Durdurun Dünyayı" gibi şarkılara konseri dinleyenler de eşlik etti.