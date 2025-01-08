Ferdi Tayfur’un yıllık telif geliri ortaya çıktı

Geniş hayran kitlesi bulunan arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından serveti gündeme oturdu.

Tayfur’un sahip olduğu mülkler arasında İstanbul, Adana ve Marmaris'te toplamda 87 gayrimenkulün bulunduğu, bunlar arasında 80 daire, 7 villa ve Marmaris’teki bir yarımadanın da yer aldığı medyaya yansımıştı.

79 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının mirası 5 çocuğu arasında paylaştırılacak. Geride 3 milyar liralık servet bırakan Tayfur’un her çocuğuna ortalama 600 milyon lira pay düşecek.

TELİF GELİRİNİN DETAYLARI

Öte yandan Tayfur'un mirası bununla sınırlı değil.

Ferdi Tayfur’un yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı. Müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur, yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden toplam 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ediyor.

Ayrıca Tayfur, dijital platformlardan da 23 milyon lira kazanıyor. Böylece yıllık telif geliri 35 milyon lirayı buluyor. Reklam gibi çalışmalarda Tayfur’un eserlerinin kullanılması bu rakamın dışında.

FERAGAT BELGESİ VERMEMİŞ

Tayfur bir röportajında, “Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Sabah gazetesinin haberine göre Tayfur, gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermemiş.