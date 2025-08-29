Giriş / Abone Ol
Elektrik akımına kapılarak 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu.

  • 29.08.2025 20:58
  • Giriş: 29.08.2025 20:58
  • Güncelleme: 29.08.2025 21:02
Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürürken bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Manisa'da yer alan vakıf, Ferdi Zeyrek Vakfı adı altında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması amacıyla, maddi olanakları yetersiz çocukların öğrenim hayatları boyunca eğitim, sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmek için faaliyetlerde bulunacağı belirtildi.

