Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürürken bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Manisa'da yer alan vakıf, Ferdi Zeyrek Vakfı adı altında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması amacıyla, maddi olanakları yetersiz çocukların öğrenim hayatları boyunca eğitim, sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmek için faaliyetlerde bulunacağı belirtildi.