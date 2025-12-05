Ferdi Zeyrek davasında ilk duruşma: Sanıklar suçlamaları reddetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada, 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in haziran ayında evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 2'si tutuklu toplam 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına" neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ANKA'nın aktardığına göre, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülün davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ile M.G. hazır bulundu. Duruşmada, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki olarak yer aldı.

Duruşmayı, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile büyükşehir belediyesi bürokratları ve partililer de takip ediyor.

"BİR TANE CIVATA SIKMADIM"

Manisa Meydan Gazetesi'nin aktardığına göre; tutuklu sanık H.İ., mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. H.İ. savunmasında, "Efendim 6 aydır tutukluyum. Evin içine hiç girmedim. 6 aydır boş yere tutukluyum. Boş yere tutuluyorum. Haziran 2022 yılında işten ayrıldım. Vicdanım rahat, alnım ak. Bir kişi delil göstersin müebbet versinler efendim. Ben Ferdi Bey'in evinde bir tane cıvata sıkmadım. Ben böyle bir şeyi sosyal medyadan öğrendim. Motor tamiri ve montajını yapmadım. 6 aydır buradayım, gerçek sorumlulukların bulunmasını istiyorum. Kariyerim zarar gördü. Tahliyemi istiyorum efendim" dedi.

"BENDEN SONRA BİRÇOK İŞLEM YAPILMIŞ"

Tutuklu sanık N.B. ise 31 yıldır elektrik teknisyeni olduğunu söyledi. 21 yıldır da havuz mekanikçiliği yaptığını belirten N.B. "Yurt dışında Azerbaycan Cumhurbaşkanı gibi özel insanların havuzlarını yapmak için çağırıldım. Bizim işimiz Türkiye'de havuz elektro mesleği yoktur. Yüzde 80 yüzde 90 elektrik teknisyenlerinin yaptığı bir şeydir ve çalışılarak öğrenilen bir şeydir. Ferdi Bey'in işini 5 yıl önce yaptım. 2019 yılında Metin Bey’in şirketiyle kullanılacak malzemeleri seçtik. 2020 Haziran ayında Ferdi Bey'in havuzunu teslim ettim. Biz her şey bittikten sonra geliriz, elektrik tesisatını yaparız. Münferit havuzlarda yapı denetim firmaları gelir, raporları sunar. Eksiklik veya hata varsa bizi ararlar, ‘tamamlayın’ derler. Hepsi kontrol edilmiştir ve onaylanmıştır. Bilirkişi raporunda elektrik tesisatında hata olduğu söyleniyor. Benim yaptığım tesisatta motorlar suyun altında kalmasın diye pano yaptırdım. Olay yeri raporlarında da görüldüğü tutanakla benden sonra birçok işlem yapılmış. Sanki ben yapmışım da öyle görülüyor. 2020 Kasım’da Ferdi Bey'e teslim ettim havuzu ben. Teslim ettikten 15 gün sonra bir kere daha uğradım ve motor ile filtrenin nasıl temizleneceğini anlattım. Benim taktığım motorun CE belgesi bulunuyor. Motorun benden sonra birkaç kere bakım geçirdiği belirtilmiş. Süs havuzu olarak görünüyor ama standart bir süs havuzunda yüzme havuzu ile aynı ekipmanlar var. Ayrı pompa, ayrı filtre hepsi olur. Orada süs havuzu yapıldı. Biz bütün her şeyi doğru şekilde yerleştirdik. Havuz ruhsata dahil mi değil mi bunu ben soramam. Bu beni ilgilendirmez" açıklamasında bulundu.

İDDİANAMEDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motoru bozulduğunda tamir eden H.İ. ile tutuksuz sanıklar site görevlisi A.E, havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö, motor bobinaj firması sahibi H.A, elektrik dağıtım firması görevlisi M.E, yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A, H.Ş. ve M.Ç, müteahhit firma yetkilisi M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olaydan bir gün önce havuzda su kaçağının tespit edildiği, sorumlu Yalçın Ö'nün motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yaptığı ancak site güvenlik görevlisi Ahmet S'nin bu durumu bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e iletmediği belirtilmişti.