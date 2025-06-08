Ferdi Zeyrek hâlâ yoğun bakımda: Soruşturmada 20’ye yakın kişinin ifadesi alındı

5 Haziran'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı açıklamada, "An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. Ciddi bir organ hasarı var. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç" dedi.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, ilk gece olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Soruşturma çerçevesinde makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif yaptı. Bilirkişi raporunun önümüzdeki hafta içinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması bekleniyor. Raporda, yer alacak teknik bulgular ve tespitlerin, soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar olayla bağlantılı olarak yaklaşık 20'ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler arasında olay yerine ilk ulaşan sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve ilk müdahaleyi yapan diğer görevliler de bulunuyor. Aile fertlerinin ise daha ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi veya kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı öğrenildi.