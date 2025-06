Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Özgür Özel'den açıklama

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

"AĞIR YARALANMIŞTIR"

Ferdi Zeyrek'in sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, olayın saat 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

"HEPİMİZİN ÜMİDİ BİR MUCİZENİN GERÇEKLEŞMESİ"

Ses gelmesi üzerine Zeyrek'in ailesinin elektrik şalterini indirdiğini ve 112'yi aradığını anlatan Özel, şunları söyledi:

"5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti."

Özel, Belediye Başkanı Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz." diye konuştu.

Özel, hastane önünde bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Böyle olmadık tepkiler gösterip, sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan yaratır. Ferdi'yi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder. Sizden tek ricam kardeşimiz için evladımız için dua edin ve sessiz olun. Ara ara durumda bir değişiklik oldukça bilgi vereceğiz. Ben şuna inanıyorum, bir büyük mucize gerçekleşti, öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize. Daha büyüğü gerçekleşecek, Ferdi kardeşimize kavuşacağız. Ferdi başkanın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Durumu stabil ve iyiye gidiyor ama tabi 'tehlike atlatıldı, Ferdi başkanın sağlığı gayet iyi olacak' bunu söylemek için erken. Bunun için sabırlı olmak lazım."

"KRİTİK DURUMU SÜRMEKTE"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor." dedi.

ÖZEL'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Özel, Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

Zeyrek'in durumuna ilişkin basını bilgilendiren Özel, şunları aktardı:

"Ferdi Başkan'ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Tabii tehlikenin atlatıldığını söylemek için erken. Sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım. Kalp masajının yapılmadığı sürede vücudunun ne kadar kendini koruduğunu dualarla bekliyoruz en iyisi olması için. Sağlık durumunu hocalar yakından takip ediyor. Dayanışma gösteren değerli Manisalılara teşekkür ediyoruz. Düzenli aralıklarla bilgilendirme yapacağız. Kötüye giden bir şey yok. İki saat önceye göre iyi durumda ama her şeyin iyi olduğunu söylemek için çok erken. Doktorların uygun gördüğünde uyandırılmasıyla her şey belli olacak. Gençlik arkadaşım, mücadele arkadaşım Ferdi Zeyrek kolay kolay teslim olmaz, bizi bırakmaz."