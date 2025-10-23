Ferdi Zeyrek'i hedef almıştı: Yeni Akit Müdürü Kılıçdaroğlu'yla görüştü
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ölümünün ardından skandal paylaşımlar yapan Akit Haber Müdürü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü sonrası paylaşımlarla gündem olan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Say, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı.
Say, şunları yazdı:
“Bugün, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda selamlaştık...
Bir Kemal Bey'in nezaketine baktım...
Bir de gebelik testi satarak siyasette yükselen Özgür Özel 'in nefret diline...
Gelen gideni sahiden aratıyor…”
Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasının ardından önce Yeni Akit, "Ferdi Zeyrek çarpıldı" diye başlık atmıştı. Ardından Say'ın sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli yer alan profil fotoğrafı paylaşmıştı.
Kısa süre sonra paylaşımını silen Say, "Tamam kabul ediyorum.. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim" şeklinde açıklama yapmıştı.