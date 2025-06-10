Ferdi Zeyrek için cenaze töreni: On binler uğurladı

Elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan ve 65 saatlik tedavinin ardından yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Tören için Zeyrek'în cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak belediye binası önüne getirildi. Belediye önünde cenaze töreni düzenlendi.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, şöyle konuştu:

"O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katarak yapacak çok işim var derdi. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep 'Nurcan, dik dur' derdi. Dimdik duracağım. Sizlerden helallik istiyorum çünkü çok inançlı biriydi. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Bütün Manisa'nın duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor



Eşi Nurcan Zeyrek: 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı, bana hep derdi ki 'Nurcan dik dur, üç tane çocuğumuz var'. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum çünkü o çok inançlı bir… pic.twitter.com/YlCMhEM2cg — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 10, 2025

Nurcan Zeyrek'in konuşmasının ardından törene katılanlardan alkış yükseldi.

Daha sonra Özgür Özel kürsüye geldi ve şöyle konuştu:

"6 yaşından beri en zorlu konuşmam bu. Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanınca benden aday olmamı istedi. Bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6 nasıl alalım diye sordum. Bu seçimde olmasa da sen alacaksın dedi. Ben alamadım, Ferdi aldı. Ferdi benden daha Manisalıdır. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa'ya. Yunus Emre Belediye Başkan adayı olmak istiyordu. Şehzadeler'i de kazanacağız Yunus Emre'yi de dedim, ama sana büyükşehri vereceğim. Sen alırsın Manisa'yı dedim. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Konuşmaya başlayınca o kadar samimiydi ki dinleyen ağzının içine düşer. Sohbet edip de yüreğini kazanmadığı bir kişi bile yok. Kızları, ailesi hepimize emanet. Allah hepimize sabır versin."

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve çok sayıda parti yöneticisi katıldı. Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğluda Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu ancak törene katılamadı.

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da törene katıldı.

ZEYREK'İN NAAŞI CAMİYE GETİRİLDİ

Belediyede düzenlenen törenin ardından Zeyrek'in cenazesi Hatuniye Cami'sine getirildi. Öğle namazının ardından Zeyrek'in naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı.

Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.