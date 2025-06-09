Ferdi Zeyrek'in ardından taziye çok sayıda taziye mesajı: En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik

Evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından arka arkaya taziye mezajları geldi.

CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri Zeyrek'in hiçbir zaman unutulmayacağını belirttikleri açıklamada onun yerinin hiçbir zaman dolmayacağını vurguladı.

CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri ile yöneticilerden gelen açıklamalar şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL: EN YAKINIMIZI, EN İYİMİZİ, EN ÇALIŞKANIMIZI YİTİRDİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in vefatı sonrasında resmi X hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel’in paylaşımı şöyle:

''Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun.''

CHP'NİN KURUMSAL HESABINDAN AÇIKLAMA: ONUN EMEĞİ, MÜCADELESİ VE MANİSA’YA DUYDUĞU SEVDA ASLA UNUTULMAYACAK

CHP’nin kurumsal X hesabından, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı evinde elektrik çarpması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayınlandı. CHP'nin taziye mesajı şöyle:

"Büyük bir acı içindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek’i maalesef kaybettik. Onun emeği, mücadelesi ve Manisa’ya duyduğu sevda asla unutulmayacak. Ailesinin, sevenlerinin, Manisa’nın ve tüm örgütümüzün başı sağ olsun. Ferdi Başkanım, seni daima sevgiyle ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyu."

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BURHANETTİN BULUT: YERİ ASLA DOLMAYACAK BİR DEĞER

CHP Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Zeyrek’in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yüreğimiz yangın yeri... Çok kıymetli bir dostumuzu, yol arkadaşımızı, Ferdi Başkanımızı kaybettik. Onun gülüşü, samimiyeti, adanmışlığı... Hepimizde derin izler bıraktı. Manisamızın, partimizin ve ülkemizin yeri asla dolmayacak bir değeriydi. Ailesine, sevenlerine, Manisa’ya ve hepimize sabır diliyorum. Ferdi Başkanım, seni hiç unutmayacağız. Işıklar içinde uyu…''

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ MURAT EMİR: İHMALLER ZİNCİRİ SONUCU KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli yol arkadaşımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i akla hayale gelmeyecek ihmaller zinciri sonucu kaybetmenin derin bir üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Boğazımız düğüm düğüm. Ah Ferdi başkanım... Yaktın içimizi. Başımız sağ olsun."

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKHAN GÜNAYDIN: AİLESİ, MANİSA VE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KAYIP

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zeyrek’in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Çok çok çok üzgünüm. Neden en iyiler en önden gider? Ailesi, Manisa ve Türkiye için çok büyük kayıp. Asla unutmayacağız. Ruhu şâd olsun.”

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SUAT ÖZÇAĞDAŞ: MANİSA ÇOK KIYMETLİ BİR EVLADINI; BİZLER, ÇOK DEĞERLİ BİR DOSTUMUZU YİTİRDİK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ferdi Başkan’la yolumuz siyasetin içinde kesişti ama dostluğumuz çok daha derin, insani bir bağla büyüdü. Duruşuyla, iyiliğiyle, halkına duyduğu büyük sevgiyle hepimize örnek bir yol arkadaşıydı. Elektrik kazası sonrası hastaneye kaldırıldığını duyduğumdan bu yana içimde bir umut vardı. Ama ne yazık ki olmadı… Ferdi Başkan’ı kaybettik. Manisa çok kıymetli bir evladını; bizler, çok değerli bir dostumuzu yitirdik. Acımız büyük. Tüm kalbimle başta ailesine, Manisa halkına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Ferdi Başkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet, yolu ışık olsun."

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI VAHAP SEÇER: ÜLKEMİZİN ÇOK KIYMETLİ BİR EVLADINI KAYBETTİK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zeyrek’in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin, partimizin ve Manisa’nın çok kıymetli bir evladını, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: BU ÜLKENİN ONURLU EVLATLARINDAN BİRİYDİ. ACIMIZ BÜYÜK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın taziye mesajı şöyle:

"Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…"

zeydan karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

KARALAR'IN TAZİYE MESAJI ŞU ŞEKİLDE: FERDİ KARDEŞİM, ARKASINDA ÇOK ONURLU BİR HAYAT BIRAKTI

"Kardeşim, değerli yol arkadaşım, güzel insan; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Geçirdiği elim kazanın ardından üç gün süren yaşam mücadelesi veren Ferdi Başkanımız, hepimizin yüreğinde çok özel bir yer edindi. Ülkemiz, çok genç yaşta donanımlı fikirleri ile geleceğe ışık tutan kıymetli bir insanını kaybetti. Ferdi kardeşim, arkasında çok onurlu bir hayat bıraktı. Değerli eşi ve yavruları başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, Manisalılara ve çok genç yaşta çok başarılı bir evladını yitiren CHP ailesine, tüm siyaset camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad olsun…"