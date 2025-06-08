Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılması: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinin havuzunda meydana gelen arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmasına ilişkin "Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı" gönderildiği belirtildi.

ELEKTRİK KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından aralarında elektirik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespitine yer veren Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır."

İHMAL YA DA KUSURU OLANLAR BULUNACAK

Bakan Tunç’un paylaşımının devamı şöyle:

"Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."