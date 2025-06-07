Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir: "Bu bir kaza değil, ihmal var"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı ve yoğun bakıma kaldırılarak tedavisi sürüyor.

Söz konusu durumun ardından Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları anlattığı bir paylaşımda bulundu.

Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” ifadelerine yer verdi.

"BABAM MOTORUN ÇALIŞMADIĞINI SÖYLEDİ VE SADECE KONTROL AMAÇLI İNDİ"

Kazanın gerçekleştiği 6 Haziran’da Ferdi Zeyrek’in yalnız başına kazan dairesine indiğini ve herhangi bir ışık dahi kullanmadığını belirten Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

“Babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece kontrol amaçlı indi. Elinde telefon bile yoktu. Kazan dairesine indiğinde bacağına elektrik çarpıyor. Eğer biri, söylendiği gibi babamın eliyle bir işlem yaptığını iddia ediyorsa, elektrik kolundan değil bacağından çarpmazdı.”

Nehir Zeyrek ayrıca, kazanın yaşandığı alandaki kaçak akım rölesinin çalışmadığını ve sistemin elektrik çarpmasını önleyecek şekilde devrede olmadığını da belirtti. İddialara göre, şalterin voltaj bilinçli olarak artırılarak düşmediği ifade edildi.

“Bu sadece bir kaza değil, ihmaldir. Gerçekten bir şey varsa bunun adı ihmaldir, insanların canını hiçe saymaktır” diyen Nehir Zeyrek, babasının halen yoğun bakımda olduğunu vurgulayarak kamuoyundan dua istedi.

Açıklamasını “Sorumlular cezalarını çeksin” çağrısıyla sonlandıran Zeyrek’in paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Açıklama şöyle: Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı.

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Şahıs her şeyin yolunda olduğundan söyledi.

Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı.

Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

Ayrıca şalterin atlamaması için voltaj bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır.

Babam yoğun bakımda, uyuyor.

Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."