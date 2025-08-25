Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir istediği bölüme yerleşti

Giriş / Abone Ol
Yaşama veda eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okumak istediğini açıklamıştı.

Güncel
  • 25.08.2025 10:46
  • Giriş: 25.08.2025 10:46
  • Güncelleme: 25.08.2025 10:56
Kaynak: Haber Merkezi
Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçları "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

Geçtiğimiz haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmamıştı.

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okumak istediğini de açıklamıştı.

2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
