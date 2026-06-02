Ferdi Zeyrek'in kızından 'çikolata' tepkisi: Bu vicdansızlığı unutmayacağız

Merhum Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, 'mutlak butlan' kararı sonrası Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çikolata dağıtma' görüntüleri nedeniyle tepki gösterdi. Nehir Zeyrek, "O günlerde bu vicdansızlığa ortak olan insanların, “evimiz” dediğimiz baba ocağında bulunmalarını görmek bizi çok üzdü" dedi.

Zeyrek'in açıklaması şöyle:

"Babam yaşam mücadelesi verirken atılan manşetleri, çizilen karikatürleri ve yapılan paylaşımları unutmadım.

O gün hastane koridorlarında bir mucize bekleyen bir aile ve yüzbinler vardı. Biz nefesimizi tutmuş bir haber beklerken, bazıları acımızla alay etmeyi tercih etti.

Bugün ise o günlerde bu vicdansızlığa ortak olan insanların, “evimiz” dediğimiz baba ocağında bulunmalarını görmek bizi çok üzdü.

Ablam olarak gördüğüm Gülşah Durbay’a yapılanları da, babama yapılanları da, yas tutan insanlara reva görülenleri de unutmadım.

Bazıları zaman geçince her şeyin unutulacağını sanıyor ama yanılıyorlar.

Gün gelir, devran döner. Herkes söylediği sözün, attığı manşetin ve yaptığı tercihin karşısında durmak zorunda kalır.

Ve bilinmesini isterim ki; ne babama yapılan saygısızlığı, ne Gülşah ablama yaşatılanları, ne de acımız üzerinden kurulan vicdansızlığı unutacağız."

NE OLMUŞTU?

CHP Lideri Özgür Özel de partisinin grup toplantısında, mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere tepki göstermişti. Özel, Kılıçdaroğlu’nun polis eşliğinde CHP Genel Merkezi’ne girmesinin ardından gündeme gelen “çikolata dağıtma” görüntülerini hatırlatarak Ferdi Zeyrek’in yaşam mücadelesi verdiği sırada yayımlanan karikatürü çizen kişinin de butlan yönetimiyle birlikte olduğunu söyledi.

Özel, grup toplantısında şöyle konuşmuştu: "Canımız Ferdi'nin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı, o gün Yeni Akit Gazetesi'nde 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın çikolata dağıtıyor babaevinde. Evladımız Gülşah'a, İl Başkanımın gözüne bakarak söylüyorum; evladımız Gülşah ölüm döşeğinde, ameliyatta, yoğun bakımda, ölünce kabrinde namusuna iftira atanlar, şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyorlar alçaklar!"

Öte yandan söz konusu kişinin Gülşah Alyans olduğu ve daha önce Yeni Akit gazetesinin haber müdürü Zekeriya Say tarafından "Bizim Gülşah" diye anıldığı ortaya çıktı.