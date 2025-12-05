Ferdi Zeyrek'in ölümü... Zeyrek'in ölümüne ilişkin açılan davada 10 sanığın yargılanmasına başlandı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada, 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in haziran ayında evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 2'si tutuklu toplam 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına" neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülün davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ile M.G. hazır bulundu. Duruşmada, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki olarak yer aldı.

Duruşmayı, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile büyükşehir belediyesi bürokratları ve partililer de takip ediyor.