Ferdi Zeyrek'in ölümünde ek bilirkişi raporu istendi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında ek bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporu kapsamında daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma da ek bilirkişi raporu talep edildi.
Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, villanın havuzun suyu boşaltıldı. Çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi.
Soruşturma derinleştirilirken, ek bilirkişi raporu istendi. Ek bilirkişi raporu kapsamında daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı.
Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılıp, raporlanacağı belirtildi.
Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti.