Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava ertelendi

Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Nurcan Zeyrek ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin kusuru bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Dokuz Eylül Üniversitesince hazırlanması beklenen havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine ilişkin ek bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını belirterek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Heyet başkanı ayrıca, bazı kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma iznine yapılan itirazlara ilişkin Bölge İdare Mahkemesi incelemesinin tamamlandığını, gerekçeli kararın beklendiğini ifade etti.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Necibe Karaoğlanlar, yeni bilirkişi heyetinin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. Karaoğlanlar, yeni raporda farklı sorumluluk tespitlerinin ortaya çıkabileceğini ifade ederek, "Mahkeme değerlendirmesini bu raporla ve tanık beyanları ile birlikte tamamlayacak. 1 Temmuz'daki duruşmada taraflara tebliğ edilecek yeni rapora itirazların gelmesi muhtemel olup sonraki celsede nihai bir karar verilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran 2025'te hayatını kaybetmişti.

İDDİANAMEDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motoru bozulduğunda tamir eden H.İ. ile tutuksuz sanıklar site görevlisi A.E, havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö, motor bobinaj firması sahibi H.A, elektrik dağıtım firması görevlisi M.E, yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A, H.Ş. ve M.Ç, müteahhit firma yetkilisi M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Sonraki duruşmada ise diğer sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmedilmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olaydan bir gün önce havuzda su kaçağının tespit edildiği, sorumlu Yalçın Ö'nün motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yaptığı ancak site güvenlik görevlisi Ahmet S'nin bu durumu bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e iletmediği belirtilmişti.