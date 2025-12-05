Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanıklar tahliye edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin ikisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme, tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine ve yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Dava, 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin ikisi tutuklu 10 sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, sanıklar savunma yaptı.

"FERDİ BEYLE GÖZ GÖZE DAHİ GELMİŞLİĞİM YOK"

Tutuklu sanık Halim İ., Zeyrek’in evinde hiçbir işlem yapmadığını savunarak, “6 aydır tutukluyum. Evinde bir cıvata dahi sıkmadım. Eğer oraya gittiğim ispatlanırsa tüm suçu kabul ederim. Ferdi Bey'le göz göze dahi gelmişliğim yok. Vicdanım çok rahat” dedi.

"KAÇAK AKIM ROLESİ OLSAYDI BU KAZA YAŞANMAZDI"

Havuzun elektro mekaniğini yapan tutuklu sanık Naim B. ise havuzu 2020’de tamamlayıp teslim ettiğini belirterek, "Ben havuzun elektro mekaniğini yaptım. Yaptığım tesisatta motorlar suyun altında kalmasın diye sehpanın üstüne aldım. Kabloları başka kanaldan geçirdim. Taktığım motor belgeleri tam bir motor. Garantimiz 2 senedir. Bu süre zarfında bize hiçbir şikayet gelmedi. Sitedeki altı havuzun 5'inin elektro mekaniğini ben yaptım. Elime bir mimari proje verildi ona göre yaptım. Ruhsatı var mı diye benim sorgulamam gerekmez. Havuz ruhsatta süs havuzu olarak görünüyormuş. Ruhsat takibini ben yapamam. Kaza benden sonra tamiri yapılan motordan kaynaklanıyor. Kaçak akım rolesi olsaydı bu kaza yaşanmazdı" diye konuştu.

"BİZ 38 AY ÖNCE MOTORU TAMİR ETTİK"

Motor tamirini yapan bobinaj firması sahibi Hakan A., motoru yalnızca tamir edip teslim ettiklerini, montaj yapmadıklarını "Havuz motorunu herkes takabilir. Biz 38 ay önce motoru tamir ettik. Motor bize geldi tamir ettik, test ettik ve teslim ettik. Montajı biz yapmadık. İş takip formu Ferdi Bey'in adı ve telefon numarasıyla açılmış" dedi.

"SÜS HAVUZU OLARAK ONAYI ALINMIŞ"

Yapı denetimini yapan sanıklar H.Ş., M.Ç., ve R.A ise havuzun süs havuzu olarak onayının alındığını, yapı denetimlerinde havuzu görmediklerini söyledi.

"İYİ NİYETLE ÇIKTIĞIMIZ YOLDA MAALESEF BU ACI OLAY YAŞANDI"

Tutuksuz sanıklardan müteahhit M.G. ise "Biz Ferdi Bey’le 35 yıllık arkadaşız. Ortak bir arsa alıp, içine ev yapma hayalimiz vardı. 2016 yılında Ferdi Zeyrek ve Tolga isimli arkadaşımız arsa bulduklarını söylediler. Emlakçı komisyonu ve tapu masrafıyla 2 milyon gibi bir maliyet çıktı. 3 arkadaş daha ekledik. Şirketimin üzerine kredi çektik ve her ay diğer arkadaşlarla oraya ödemeleri yaptık. 2017 başında projeler şekillenmeye başladı ve inşaata başladık. Hangi villanın kimin olacağına karar vermek için kura çektik. Maddi kazanç niyetimiz yoktu. Beraber iyi niyetle çıktığımız yolda maalesef bu acı olay yaşandı" dedi. Mahkeme başkanının havuzun projesiyle ilgili sorusu üzerine M.G., taslak olarak bir çizim gördüğünü söyledi.

"BEN AYRILIRKEN SU TAŞKINI YOKTU"

Havuz operatörü Y.Ö., "Ben sadece havuz temizliği yaparım. Bayramdan bir gün önce arandım gidip havuzun temizliğini yaptım, 15 dakikada temizlik bitti. Ben ayrılırken su taşkını yoktu. Ben havuzun daimi bakıcısı değilim. Bayram sabahı A.A., beni arayıp su taşması olduğunu söyledi. Ben şalter atıyorsa motor bozuktur. Sakın dokunmayın ben bakarım' diye uyardım" dedi.

Tutuksuz sanıklardan site görevlisi A.S. de bayram sabahı kendisini site yöneticisi A.A'nın su kaçağı durumunu bildirdiğini söyledi. A.S., "Su kaçağı vardı ve şamandıra topu atmış. Manuel olarak suyu boşalttık. Şalteri kaldırdım. Attı ve çalışmadı. 'Bu iş beni aşar' dedim. Bunun üzerine A.A. hemen Y.Ö.'yü aradı. O da öğleden sonra gelebileceğini söyledi. Daha önce böyle bir arıza hatırlamıyorum. Öyle olsa canımı hiçe sayıp girer miydim? Y.Ö., geleceğini söyleyince ve bayram günü kimseye haber vermedim. Art niyetim yoktu, üzgünüm" ifadelerini kullandı. Bunu üzerine Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "Ferdi merdivenlerden inerken elektriğe kapılıyor. Eğer şalter kapalıysa Ferdi nasıl elektriğe kapıldı" diye sordu. A.S. ise şalterin kapalı olduğunu belirtti.

Elektrik dağıtım şirketi sorumlusu tutuksuz sanık M.E., olayda kendisinin ve şirketinin sorumluluğu olmadığını söyledi.

ZEYREK: "GÜVENİM SONSUZ, ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Sanıkların ardından müşteki olarak davaya müdahil olmak isteyen Nurcan Zeyrek ise "Çelişkili ifadeler görüyorum. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Size güvenim sonsuz, adalet yerini bulacaktır" dedi. Sitede elektrikle ilgili soruya Zeyrek, "Yağmur yağdığında bazen şalter atıyordu. Ferdi elektrik prizi çıksa tamir etmez, elektrikçi çağırırdı. Ferdi asla o motora elini sürmezdi. O akşam sadece açıp sorun olup olmadığına baktı. Motoru asla ellemezdi, çok tedbirliydi" dedi. Nehir Zeyrek ise "Babam durduk yere hayatını kaybetmedi. Çıkan herkes sorumluluğunun kendisinden olmadığını söyledi. İnsan kendi evinde vefat etmez. Amacım suçsuz birinin hapse girmesi değil. Babamın ölümü normal bir süreç değildi. Babam herhangi bir tesisatı ve motoru ellemedi. Merdivenlerde ayağını atar atmaz orada kaldı" ifadelerini kullandı.

"Havuzların odalarında nem vardı"

Site sakinlerinden G.E. de siteyi Ferdi Zeyrek'in içinde olduğu 6 kişi birlikte inşa ettiklerini belirterek, sitenin inşaatıyla Zeyrek'in ilgilendiğini söyledi. G.E., "Mimar olmasından dolayı inşaatla Ferdi Başkan ilgilendi. Hep birlikte inşaatlar için kendi aramızda para topladık. Müteahhidin sadece ismini kullandık. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Evlerin kabasını birlikte yaptık. Evlerin içini ise herkes kendi yaptı. Elektrik tesisatını da normal bir elektrikçiye yaptırdık. Ekstra istekler için herkes kendi elektrikçisini buldu. Dışarıdan çok kez elektrikçi gidip geldi. Havuzları inşaatların kabaları bitince yaptık. Üstlerini kapattık ve ruhsat aldıktan sonra tekrar açtık. Havuzların odalarında nem vardı. Benim iki defa kablolarım, bir kez de motorum yandı. Ferdi Başkanın havuzunda da aynı sorunlar olmuştu" dedi.

"PROJE DIŞINDA BİR UYGULAMA YAPMADIM"

İnşaat aşamasında elektrik tesisatını yapan firmanın sahibi tanık S.Ö., talep doğrultusunda bahçeye ekstra bir kablo daha çekmesinin istendiğini, kablonun havuz için kullanılacağının kedisine söylenmediğini söyledi. S.Ö., ayrıca kaçak akım rolelerini takarak onay alındığını, kendisinin proje dışında bir uygulama yapmağını dile getiridi.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ, YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLNACAK

Savcı, yeniden bilirkişi raporu alınmasını, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini ve tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme, Nurcan ve Nehir Zeyrek’in müdahillik taleplerini kabul ederken tutuklu sanıklar Naim B. ve Halim İ.’nin yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Dosyaya yeniden bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine de karar vererek duruşmayı 27 Şubat 2026 tarihine erteledi.