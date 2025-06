Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunda son durum ne?: Başhekimden açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor...

Hastanenin başhekimi İsmet Topçu Zeyrek Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Topçu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. Ciddi bir organ hasarı var. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç

"DİNAMİK BİR SÜREÇ. HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Yoğun bakım yatışında bu saat itibarıyla yaklaşık 34. saatindeyiz. Bildiğimiz üzere aslında Ferdi Bey'in bu elektrik çarpması sonrasında yaşanan bir ilk müdahale, bunun 112 tarafından olay yerinde ilk müdahale, yaklaşık 20 dakika süren bir kardiyo-pulmoner canlandırma.

Akabinde acil servise getirilme, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPL sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakıma almıştık.

Bu saat itibarıyla 34. saati yoğun bakımda tamamladık. Bu süre içerisinde dün de bilgilendirme yapmıştık, yine kalp, akciğeri, vücut dışında oksijenizasyon sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyorduk.

Yine böbreklerde de aynı şekilde destekler devam ediyordu. Şu an itibarıyla tabii bu süreç, dün de söylemiştim, çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir.

"TEDAVİ DEVAM EDİYOR"

Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bunu tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi sonra kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler, sürekli olarak hastanın başında 24 saat, öğretim üyelerimiz çalışıyor.

Bunun dışında yine tabii bakanlığın da destekleriyle, bunun dışında, ülkemizde bu konularda çok değerli olan, bilim insanlarına ulaşıldı.

Onlarla da bir grup kurularak yine yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu ve en doğru; Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor."