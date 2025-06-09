Ferdi Zeyrek'in vefatını öğrenen annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı için tedavi altına alındığı bildirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberinin ardından, aynı hastanede kardiyoloji servisinde yatan annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması üzerine fenalaşan annesi Gülten Zeyrek de oğluyla aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek'in, oğlu Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştığı ve doktorların müdahalede bulunduğu bildirildi.

Gülten Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖZEL, KALP KRİZİ RİSKİ NEDENİYLE HENÜZ GÜLTEN ZEYREK'E HABER VERİLMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hastane önünde cenaze programıyla ilgili bilgilendirme yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in hayatını kaybettiğinin henüz annesine söylenemediği bildirmişti. Özel, "Henüz başkanımızın annesine söylenemedi. Kalp krizi riski var. O yüzden mikrofon kullanamayacağım, kullanmamamız gerekiyor" demişti.