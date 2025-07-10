Ferdi Zeyrek'in yaşama vedasının üzerinden 1 ay geçti: Eşi Nurcan Sarkın Zeyrek'ten paylaşım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından bir ay geçti.

Zeyrek'in eşi Nurcan Sarkın Zeyrek, sosyal medya hesabından eşi Ferdi Zeyrek hakkında mesaj yayımladı.

Nurcan Sarkın Zeyrek, mesajında şunları ifade etti:

"1 aydır sen buralarda yokken dönüyormuş dünya, takvimlere sorarsan. Gün aydınlanıyor yüreğim kararırken sonra gün de kararıyor usulca, her gün sensiz kaldığım gün aslında.

Zaman bile acı çekiyor sanki, gittiğinden beri bi’tuhaf..

Ne çok zaman geçti sensizliğin acısıyla başbaşa kalalı.. Ne az zaman geçti seninle biz başbaşa olalı.

Hani bir göz açıp kapatışı kadar derler ya bu yalan dünya. Gözlerimi her kapattığımda yanımdasın sen Kalbim.

Gözlerimi her açtığımda da sensizliğim.

Ne dünya eski dünya, ne zaman eski zaman. Mekan desen hep eksik hep sensizliğin acısını hatırlatan.

Değişmeyen; Gittikçe çoğalan hasretin...

Değişmeyen; Sen her nerde olursan ol ben seni yine çok severim.

Değişmeyen; Sen, ben, üç güzel yavrumuz yani biz, sonsuza dek çok güzel bir aileyiz, Kalbim."