Ferdi Zeyrek'in yoğun bakım tedavisi devam ediyor: Genel durumu kritik

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

48 yaşındaki Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma kaldırılan Zeyrek'in tedavisine devam ediliyor.

CANLI BLOG

Saat 17.00 | "YOĞUN BAKIM DİNAMİK BİR SÜREÇ"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini belirten Topçu, "Yoğun bakıma alınma sürecinde Ferdi Zeyrek'in kalp, akciğer desteklenmesi adına ECMO cihazına bağlandı. ECMO bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. Bu saat itibarıyla da yanıt devam ediyor, güzel bir yanıt aldık" diye konuştu.

"Yoğun bakım süreci dinamik bir süreç" diyen Topçu, "Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler büyük bir başarıyla uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Topçu, şunları söyledi: "Tedavisi devam ediyor, net bir şey söylemek doğru olmaz. Değişmeler olabilir, durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelmiş olması bizler için sevindirici gelişme. Tedavimiz devam edecek."

Saat 12.20 | "HER GELEN HABER BİR ÖNCEKİNDEN DAHA İYİ"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Topçu, Zeyrek'in gece, evindeki havuz motorunun içindeki suda, elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması nedeniyle hastaneye getirildiğini belirtti.

Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durduğunu, daha sonra yapılan müdahaleyle kalp ritminde dönüş olduğunu ifade eden Topçu, "Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Yani vücutta tansiyon oluşturabilecek, kalpte atım oluşturabilecek bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında tansiyon oluşturması için ilaçlarla destekler devam etti" dedi.

Topçu, tedavinin kolaylaştırılması için daha ileri bir tedavi yöntemi uyguladıklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"ECMO dediğimiz, vücuttaki kanın vücut dışında oksijenlenmesi ve tekrar kana verilmesi esasına dayanan bir yöntem uygulanmaya karar verildi. Bunun için İzmir Şehir Hastanesinden eksik olan malzemeler temin edildi. Sabaha karşı saat 5, 5 buçuk arasında uygulama başladı. Bu uygulamadan sevindirici şekilde iyi yanıt alındı. Ama geldiğinden bu yana, bu canlandırma süreci boyunca farklı organlarda hasarlar oluşabiliyordu. Bunlardan birisi de böbrekti. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle yatak başına yoğun bakımda uygulanabilen diyaliz benzeri bir tedavi sistemi kurduk. Şimdi aldığım bilgilere göre, son 2 saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğu bildirildi."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "70 dakika kalp mesajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışması bir mucize" ifadelerini kullandı. Özel, "Her gelen haber bir öncekinden daha iyi geliyor" diye konuştu.

Özgür Özel, açıklamasında şunları söyledi:

"Manisa’nın bir evladı ve sevmeyenin olmadığı, kendisine oy vermeyenin bile gelip özür dilediği, üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, özellikle de yoksullardan, toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok dua almış. Emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o. Öyle 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi Başkan’ın dokunduğu yoksulların, çocukların, garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin.

Şunu söyleyebilirim, hocanın tüm açıklamalarının yanı sıra yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu, ‘Her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak’ demek değil elbette. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız. Ama her gelen haber bir öncekinden daha iyi geliyor. Biz de Ferdi Başkan’ı tanıyoruz, Çocukluğundan beri bütün Manisa’nın tanıdığı arkadaşımız. Çok dirençlidir, çok inançlıdır, çok kararlıdır. Kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. Sanki biz ilk kez böyle bir tablo yaşıyoruz ama Ferdi’nin tedaviye verdiği reaksiyon, doktorlarımızın verdiği bilgiler bizim normal hayatta yaşadığımız Ferdi’nin reaksiyon biçimleri ile uyumlu. O yüzden iyi olacak.

Başta siyasi partilerin genel başkanları, sayın bakanlar olmak üzere arayan soran herkese, yurt dışındaki ziyaretlerini, çalışmalarını, toplantılarını, tatillerini kesip Türkiye’ye dönenlere, Manisa’ya Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere, yolda olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu zor günü hep birlikte atlatacağımızı ümit ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin."

03.13 | HASTANEYE BİLİNCİ KAPALI GELDİ

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte" ifadelerini kullandı.

Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor" dedi.

02.54 | DURUMU STABİL

Özel, Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

Zeyrek'in durumuna ilişkin basını bilgilendiren Özel, şunları aktardı:

"Ferdi Başkan'ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Tabii tehlikenin atlatıldığını söylemek için erken. Sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım. Kalp masajının yapılmadığı sürede vücudunun ne kadar kendini koruduğunu dualarla bekliyoruz en iyisi olması için. Sağlık durumunu hocalar yakından takip ediyor. Dayanışma gösteren değerli Manisalılara teşekkür ediyoruz. Düzenli aralıklarla bilgilendirme yapacağız. Kötüye giden bir şey yok. İki saat önceye göre iyi durumda ama her şeyin iyi olduğunu söylemek için çok erken. Doktorların uygun gördüğünde uyandırılmasıyla her şey belli olacak. Gençlik arkadaşım, mücadele arkadaşım Ferdi Zeyrek kolay kolay teslim olmaz, bizi bırakmaz."

02.24 | 70 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, olayın saat 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Ses gelmesi üzerine Zeyrek'in ailesinin elektrik şalterini indirdiğini ve 112'yi aradığını anlatan Özel, şunları söyledi:

"5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti."

Özel, Belediye Başkanı Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz." diye konuştu.

Özel, hastane önünde bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Böyle olmadık tepkiler gösterip, sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan yaratır. Ferdi'yi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder. Sizden tek ricam kardeşimiz için evladımız için dua edin ve sessiz olun. Ara ara durumda bir değişiklik oldukça bilgi vereceğiz. Ben şuna inanıyorum, bir büyük mucize gerçekleşti, öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize. Daha büyüğü gerçekleşecek, Ferdi kardeşimize kavuşacağız. Ferdi başkanın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Durumu stabil ve iyiye gidiyor ama tabi 'tehlike atlatıldı, Ferdi başkanın sağlığı gayet iyi olacak' bunu söylemek için erken. Bunun için sabırlı olmak lazım."

13.47 | ELEKTRİK ÇARPMASI NEDENİYLE AĞIR YARALANDI

Ferdi Zeyrek'in sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."