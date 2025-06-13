Ferdi Zeyrek İzmir’de anıldı

İzmir’de Buca Belediyesi ve Çiğli Belediyesi, geçen pazartesi günü hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hayır gerçekleştirdi.

Buca Belediyesi’nin üç Kent Lokantası’nda yemekler ücretsiz olarak sunulurken Buca Belediyesi ana hizmet binası önünde ise lokma ikramı yapıldı. Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan Kent Lokantası’nda yapılan hayra katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Başkan Ferdi Zeyrek’i saygı, sevgi ve özlemle andıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Kent Lokantaları Ferdi Başkanımız için çok kıymetliydi. Bu nedenle bugün burada, Kent Lokantamızda, değerli Başkanımızı anmak için bir araya geldik. Manisa’da hizmete açtığı ilk Kent Lokantası’nda kendisi dua ederek vatandaşlara yemek dağıtmıştı. Bugünse burada kurulan her sofrada onun için dualar edildi. Ferdi Zeyrek Başkanımız, güler yüzü, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile herkesin gönlünde taht kurmuş çok değerli bir insandı.”

Zeyrek, Çiğli Belediyesi tarafından da unutulmadı. Zeyrek’in anısına, Merkez Kent Lokantası’nda yurttaşlara ücretsiz yemek ikramında bulunuldu. Belediye önünde ise lokma döküldü. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Ferdi Başkanımızı erken kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun halkçı belediyecilik anlayışını yaşatmak ve mirasını onurlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Ferdi Zeyrek, yalnızca bir belediye başkanı değil; halkın içinden gelen, halk için çalışan bir yol arkadaşımızdı. Onu, en çok önem verdiği değerlerle; dayanışma, paylaşma ve vefa ile anmak istedik” dedi.