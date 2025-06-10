Ferdi Zeyrek kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatı ve kariyeri

Manisa'da doğup büyüyen ve uzun yıllardır kente mimar kimliğiyle katkı sunan Ferdi Zeyrek, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti. Mimarlık mesleğinden siyasete uzanan bu yolculuk, hem meslektaşları hem de Manisalılar tarafından yakından takip edildi. Ancak ne yazık ki Zeyrek’in bu siyasi başarısı kısa sürdü. Geçirdiği trajik bir kaza sonrası 9 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Peki, Ferdi Zeyrek kimdir? İşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatı ve kariyeri!

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, 16 Mart 1977 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından kendi mimarlık ve iç tasarım ofisini kurdu. Manisa Mimarlar Odası’nda yedi yıl süreyle yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aynı zamanda Uluparkıma Dokunma ve Beyazfil Yıkılmasın gibi kent savunusu platformlarında da aktif rol aldı.

2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu üyeliği yapan Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında da etkin görevler üstlendi. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı.

FERDİ ZEYREK'İN HAYATI VE KARİYERİ

Ferdi Zeyrek, 2019 yılında CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. 2023 yılında CHP Manisa İl Başkanı olarak partinin yerel teşkilatında önemli bir görev üstlendi. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP’nin adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu seçimle birlikte CHP, 74 yıl sonra ilk kez Manisa’yı kazandı ve tarihi bir başarıya imza atıldı.

ZEYREK'İN ÖLÜMÜ

Zeyrek, 6 Haziran 2025 tarihinde evinin havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakımda üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından, 9 Haziran 2025 saat 17.05’te kalp durması sonucu yaşamını yitirdi.

Evli ve üç kız çocuğu babası olan Zeyrek, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de 60993 sicil numaralı üyesiydi.