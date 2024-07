Ferdi Zeyrek: Manisa eşitlikçi ve halkçı bir belediye olacak

Yeni dönem manifestosunu açıklayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma temellerine oturan sosyal demokrat ve halkçı bir belediye anlayışı olacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, düzenlediği toplantı ile yeni dönem yol haritası ve manifestosunu açıkladı. Toplantıya CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, demokratik kitle örgütleri, CHP’li ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sık sık eşit hizmet ve ulaşılabilirliğe vurgu yapan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönemine ilişkin, “Başkanlık katını kapatmalar, yönetim odalarına yaklaştırmamalar, personelle aynı ortamda bırakın bulunmayı bir selamı bile esirgemeler. Belediye hizmet binalarında personele bir damla suyu bile çok görmeler, halkla yapılan hizmetleri lütuf gibi sunmalar...” ifadelerini kullanarak, “Biz kapılarını halka kapatan bir tutumu, ‘Ben yaptım oldu, sadece ben bilirim, kimseye de hesap vermem’ türü hastalıklı bakış açısını temelden reddediyoruz ve değiştirmeye kararlıyız” dedi.

Manisa’da artık özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma temellerine oturan sosyal demokrat ve halkçı bir belediye anlayışı olacağını dile getiren Zeyrek, “Çalışanlarıyla sürekli iletişim halinde olan, aynı sofrayı paylaşan, sorunları tartışan, çözümleri birlikte üreten, çalışanlarını liyakat esasıyla belirleyen bir belediye olacağız. Halka yaklaşımında nezaketi, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü ve empatiyi asla unutmayan bir belediye olacağız. Hatamız varsa gerektiğinde özür dilemeyi bilen bir belediye olacağız” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, belediyeciliği bir avuç seçkinin rant kapısı olarak görmeyeceklerini belirterek, “Belediyeciliği tüm Manisalıların hak ettiği, hizmeti aldığı halkın refahı ve huzurunu düşünen bir kurum olarak göreceğiz. Kapalı, ulaşılamayan, hesap vermeyen bir belediyeciliği değil; 7/24 ulaşılabilir, şeffaf, hesap verebilir bir anlayış içeride, dışarıda, masa başında ya da sahada aktif olarak çalışan birimlerimizle ve 24 saat hizmet veren çağrı merkezimizle yaşayan bir belediye olacağız. Biz ışıkları sönmeyen bir belediye olacağız” dedi.

“DAYANIŞMAYI HEDEF ALAN BİR BELEDİYE OLACAĞIZ”

Zeyrek, şunları dile getirdi: “Yoksulluk ve yoksulluk kaynağıyla mücadele eden; kırılgan grupların, dezavantajlı kesimlerin imdadına koşan, imkânları oranında ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye olacağız. Doğayla barışıp, çevreyle uyumlu, iklim değişikliğini bir an dahi unutmayan Manisamızın doğal kaynaklarını israf etmeyen, bu kaynakları kullanırken koruyan, gelecek nesillere aktarmaya önem veren bir belediye olacağız. Her türlü afete dayanıklı, dirençli, sürdürülebilir ve krizlerle başa çıkabilen bir Manisa için her türlü önlemi alan, yapılandıran bir belediye olacağız.”

Kente dair temel sorunları çözerken ortak aklı benimseyeceklerine vurgu yapan Zeyrek, “Kadınların hayatın her alanında daha çok görünür, karar alma mekanizmalarında daha aktif olduğu ve cinsiyetçi yaklaşımlardan uzak bir anlayışta olacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eşit katılımcılığı önce belediyemizde sonra da Manisa'nın tüm kurumlarında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Üretimi, üreticiyi hayatın merkezine koyan, üretimlerin sürmesi için üreticinin ayakta kalması gerektiğini bilen, üretim sorunlarını kendisine dert edinen ve bu sorunların çözümü için sorumluluk alan bir belediye olacağız” diye konuştu.