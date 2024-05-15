Ferdi Zeyrek: Manisa Futbol Kulübü, belediye tesisini 500 TL'ye kiralamış

31 Mart'ta CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, özel bir şirket olan Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesisini 4 yıl boyunca aylık 500 TL'den kiraladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeyrek, "Artık spor tesislerimiz sadece Manisalıların" dedi.

Özel bir şirket olan Manisa Futbol Kulübü, fotoğraflardaki belediyemizin tesisini 4 yıldır ayda sadece 500 TL'ye kiralamıştı.



Bugüne kadar.



Artık spor tesislerimiz sadece Manisalıların. pic.twitter.com/fyrc74VADK