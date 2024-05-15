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Ferdi Zeyrek: Manisa Futbol Kulübü, belediye tesisini 500 TL'ye kiralamış

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesisini aylık 500 TL'ye kiraladığını, buna son verdiklerini açıkladı.

Güncel
  • 15.05.2024 16:13
  • Giriş: 15.05.2024 16:13
  • Güncelleme: 15.05.2024 16:18
Kaynak: Haber Merkezi
Ferdi Zeyrek: Manisa Futbol Kulübü, belediye tesisini 500 TL'ye kiralamış

31 Mart'ta CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, özel bir şirket olan Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesisini 4 yıl boyunca aylık 500 TL'den kiraladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeyrek, "Artık spor tesislerimiz sadece Manisalıların" dedi.

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