Ferdi Zeyrek: Manisa’nın bir kuruş hakkını kimseye yedirmeyeceğim

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in aylık olarak gerçekleştireceği basın buluşmalarının ilki gerçekleştirildi. Zeyrek, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeyrek, “Ben Ferdi Zeyrek olarak Manisasporluyum. Hafta sonu Karaköyspor ile oynadık. Karaköyspor da bizim takımımız. Hepsi bizim takımımız. 84 tane amatör kulübe herkese eşit bir şekilde nakdi ve malzeme yardımını yaptım. Ben onların hepsine sahip çıkacağım. Bir tane futbolcu almak yerine 12 bin 500 evladımıza altyapı ve amatörde sahip çıkan bir başkanım” dedi.

Manisa Futbol Kulübü’nün kaçak su kullanımı iddialarına yönelik soruları yanıtlayan Zeyrek, “Manisa Futbol Kulübü’nün yıllardan beri belediyemizin kaynaklarından resmi ve gayri resmi yıllarca bizim paramızı almışlar. Sayıştay raporlarında yaklaşık 1,5 sayfa Manisa FK’ya yapılanların yanlışlıklarını ve kamuya ne şekilde zarar verdiği yazmış. Geldiğimde önümde böyle bir rapor vardı. Günün koşullarını yansıtmayan bir kira bedeli ile tesisimizi kullanıyorlar. Bizim personelimizi kullanıyorlar. Basını bizden kullanıyor. Yemeği Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden gidiyor. Otobüsü, benzini, çimi bütün hepsini Manisa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Manisa FK bildiğiniz gibi bir şirket. Bu şirketin yüzde 50 ortağı Mevlüt Aktan isimli şahıs. Diğer yüzde 50 ortağı ise benden önceki başkan Cengiz Ergün’ün damadı. 2019 yılında Büyükşehir Belediye Meclis Üyesiyken Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün neden Mevlüt Aktan’a satılığını mecliste önerge olarak veren kişi benim. O gün cevabını alamamıştım. Maalesef o gün bana o cevabı vermeye zül gören kişiler Sayıştay raporlarında benim sorduğum soruların aynısını gördüler” diye konuştu.

Zeyrek, “Sayıştay raporu doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden kamu zararını ortadan kaldırabilmek için Manisa FK’ya sözleşme fesih ve tesisi boşaltması gerektiği kararını Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 90 kişinin oy birliğiyle aldık. Bu süreci başlattıktan sonra Kaymakam Bey’e ilettik. Kamu zararı var, Manisa FK’nın buradan çıkması gerekliliğini söyledi. Daha sonra Vali Bey devreye girdi. Orada siyasi oluşum başladı. Siyaset hiçbir zaman kamu yararının önüne geçmemeli. Siyaseten şu anda Manisa Futbol Kulübü’nün tesislerden çıkmasını durduruyorlar” dedi.

“MANİSA FK KAÇAK HATLA SU KULLANIYOR”

Uncubozköy deposunda basınç eksikliğinin yaşandığını belirten Zeyrek, “Bu basınç düşüklüğünün iki tane sebebi olabilir. Bir tanesi altyapıda oluşabilecek patlaklar. İkincisi ise fazla kullanımdan kaynaklı olan sıkıntı. Biz bunu scada sistemi üzerinden görüyorduk. Hattı takip ettik, bir kaçağın olmadığını gördük. Daha sonra hatta ait olan eğitim ve spor yapılarına bakmaya başladık. Eğitim yapılarından bir sorun çıkmadı. Orada Manisa FK’nın kullandığı tesisler vardı. Oraya giden boru hattını kazdık, problem yoktu. Ama kazarken ikinci bir boru gördük. İkinci boruyu takip ettiğimizde Manisa FK bu şehrin suyunu da haksızca ve kaçak bir hatla birlikte kullandığı ortaya çıktı. Bu hatta dair de yasal işlemleri başlattık. Şu anda süreç yargıdadır. Yargının doğru karar vereceğine inanıyorum. Bizim tespitimiz 10 milyon liraya yakın bir zarar. Manisa FK’da şunu söylüyor. 10 milyon lira değil, 6 küsur milyon lira bu zarar, onu verelim uzlaşalım diyor” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN HEPSİ BİZİM PARAMIZ”

Yaşananları tüm şeffaflığı ile anlattığını vurgulayan Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların hepsi bizim paramız. Oradaki bir kuruş bizim paramız. Ben bu bir kuruşu ne Mevlüt Aktan’a ne Manisa Futbol Kulübü’ne, ne bu şehre, bu belediyeye zarar veren bir müteahhite asla ve asla yedirmeyeceğim. Karşımda kim olursa olsun ben bir kuruşu yedirmeyeceğim. Bu konuda da kimse şahsi algılamasın. O yolsuzluğu yapanın adı Ahmet’tir, Mehmet’tir, Ayşe’dir, Fatma’dır karşılarında hep aynı Ferdi Zeyrek olacak. O yolsuzluğu yapanın partisi odur, budur, onun tanıdığıdır, bunun tanıdığıdır. Kendi kardeşim de olsa Manisa’nın bir kuruş hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Bunu herkes bilecek. Bu şehrime bu kadar zarar verenler adli mercilerde yargılanacaklardır. Adaletin olduğu bir ülkede adaletin olduğu bir Manisa’yı hayal ediyorum.”