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Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak

Hayatını kaybeden CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yarın Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

Güncel
  • 09.06.2025 21:41
  • Giriş: 09.06.2025 21:41
  • Güncelleme: 09.06.2025 21:43
Kaynak: ANKA
Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak
FOTOĞRAF: ANKA

Hayatını kaybeden CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yarın Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek için yarın saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
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