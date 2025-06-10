Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor

Elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan ve 65 saatlik tedavinin ardından yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek için saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlenecek. Tören için Zeyrek'în cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alındı.

Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda parti yöneticisinin katılması bekleniyor. Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğluda Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da cenaze törenine katılacağı açıklandı.

Öte yandan CHP'nin yarın yapacağını duyurduğu Avcılar mitingi de bir sonraki haftaya ertelendi.