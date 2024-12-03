Ferdi Zeyrek tehdit edildiğini açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, basın toplantısı düzenleyerek, merkezi yönetimin SGK borçları, vergi borçları değerlendirdi.

Görevi dolayısıyla tehditler aldığını da ifade eden Zeyrek, “Bu koltukların böyle bedelleri olabiliyor. Çünkü ben buraya geldikten sonra rantın önüne geçtim. Haksız ihale alanlarının hepsinin önüne geçtim. Haksız alacak olanlarının hepsinin önüne geçtim. Bununla ilgili de insanı yalan yanlış iftiralarla, ailesiyle tehdit ediyorlar. Geçen hafta böyle bir olay yaşadık. Genel Başkanımla da konuştum. Genel Başkanım da dedi ki; bu koltuklarda oturuyorsan bunlara alışman gerekiyor diye. Doğru bir yaklaşımdı. Ama buradan şunu söyleyeyim; ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Ben doğru bildiğim yolda doğru bir şekilde devam edeceğim. Bir süre sonra da dışarıdaki bu kişiler de benim bu duruşuma alışacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Tehditlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da aktaran Zeyrek, “Ben bunlara boyun eğecek bir adam değilim. Asla da eğmeyeceğim. Ne bir santim gideceğiz, ne bir adım geri atacağım” dedi.

Önceki dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklarla ilgili yaptığı suç duyurularıyla ilgili ise Zeyrek, “Bu kurumun bir kuruşuna kim zarar verdiyse, kim aldıysa gitsin savcılıkta ifadesini versin. Suçludur, hakim cezasını verir. Suçsuzdur, hakim onun da beraatını verir. Bu yolsuzlukların kim yaptıysa onların karşısında Spil Dağı gibi duracağım" diye konuştu. Savcılığa verilen dosyaların durumuna ilişkin ise Zeyrek, "Başsavcımız verdiğimiz dosyalarla ilgili; 'İçişleri Bakanlığı’na gönderdiğini, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma yetkisi verip vermeyeceğini beklediğini, soruşturma yetkisi verirse biz de adli merciler olarak gerekli işlemleri yaparız' dedi. Ama İçişleri Bakanlığından şu anda benim bildiğim henüz bir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, “Kısıtlamalarla bizim bütçelerimizde oluşan kısıtlamalar aslında belediyeleri cezalandırmak değil, halkı cezalandırmaktır. Biz elimizden geldiğince bütçemizin hepsini her kuruşuna sahip çıkarak vatandaşa hizmet etmek için harcamaya devam edeceğiz. Tabii ki bu kısıtlamalardan dolayı özellikle ilçe ve belde belediyelerini gerçekten çok zor günler bekliyor. Maaş ödeyemez hale geldiler. Bu borcu biz yapmadık bizden önceki dönemlerde yapıldı. Bugüne kadar arkası aranmamış bu borçların CHP belediyeleri başa geldiğinde tekrar gündeme getirilmesi ve tahsilatı yapılmasını çok adaletli bulmuyorum. Evet, devlete borçtur, ödenecektir, ödenmelidir. Ama bunun bir faizinde indirim yaparsınız, ödenebilir bir hale getirirsiniz. Bunu taksitlendirirsiniz. Bu şekilde ödemeler yapılabilir. Devletimizin SGK ve vergi dairesinin belediyelerden alacağı toplam alacağı arasında yüzde 2,7'dir. Yani belediye yüzde 2,7'sini karşılıyor. Diğer yüzde 77,5 buçuğuna bakmadan yüzde 2,7'sine böyle bir yaptırımı yapmak çok da gayri ahlaki olarak yaklaşıyorum ben. Biz hizmet yapmaya devam ediyoruz” dedi.

800 MİLYONA YAKIN BORÇ ÖDENDİ

Zeyrek, “Biz geldiğimizde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2,4 milyar TL'ydi. Bugün itibarıyla borcumuz 1,6 milyar TL'ye düştü. Biz yedi buçuk ayda yaklaşık 800 milyona yakın bir borç ödedik. Bunun yanında da hizmetler yapmaya devam ettik. Bunları yaparken herkes şunu söylüyor; hem kısıtlama tedbirleri var hem borç ödüyorsun. Hem de birçok sosyal yardımlarda, sosyal hizmetlerde bulunan bir belediye haline geldik biz. Bu parayı nereden buluyorsun diye sorduklarında kesinlikle biz harcadığımız, su içtiğimiz bir bardak suda Selendi'nin dağ köyünde yalın ayak dolaşan çocuğun vebali, hakkı vardır” diye konuştu.