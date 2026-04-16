Ferdi Zeyrek Vakfı, bir hayata eşlik etmenin yolunu açıyor

Manisa’nın yaşamını yitiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adına kurulan vakıf, eğitimden sosyal yardımlara uzanan kalıcı ve sürdürülebilir projelerle her geçen gün daha fazla hayata dokunmayı hedefliyor.

9 Haziran 2025 tarihinde elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Başkan Zeyrek’in, “En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır” anlayışını ilke edinerek kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, bir yardım yapısını anlatmaktan çok, birlikte yürünebilecek bir yolu mümkün kılıyor.

ÇOCUKLARIN HAYATINA DOKUNUYOR

Zeyrek'in yaşamı boyunca benimsediği “bir çocuğun geleceğine dokunmak” fikrini merkezine alan Ferdi Zeyrek Vakfı, çocukların eğitim yolculuğunda onlara destek olmayı; maddi katkının ötesinde sosyal ve kültürel olarak gelişimlerine rehberlik etmek olarak ele alıyor.

Bir çocuğun okul ihtiyaç listesini tamamlamaktan, onun bir üniversite diploması almasına uzanan yolda birlikte yürüyen vakıf, bir gencin geleceğe biraz daha güvenle bakabilmesi için var gücüyle çalışıyor.

İLKOKULDAN ÜNİVERSİTEYE

Kuruluşunun ardından kısa sürede somut adımlar atan Ferdi Zeyrek Vakfı, ilkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarından öğrencilerin ve ailelerinin yanında yer alıyor. Vakfın Darüşşafaka Cemiyeti ile kurduğu iş birliği ise izlediği yolun açık bir göstergesi olarak, babası veya annesi hayatta olmayan ve maddi imkânları sınırlı çocukların nitelikli eğitime erişimini mümkün kılıyor.

BİR İYİLİK HAREKETİ

Ferdi Zeyrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek, vakfın yalnızca bir yardım kuruluşu olmadığını, aynı zamanda bir “iyilik hareketi” olduğunu “Amacımız daha fazla çocuğun hayaline dokunabilmek, daha fazla aileye umut olabilmek. Bu, Ferdi’nin yarım kalan hayallerini birlikte tamamlama yolculuğu” sözleriyle ifade ediyor.

Gönüllülerin aktif katılımıyla büyüyen vakıf, sahada yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşırken, insan onurunu merkeze alan bir dayanışma modeli benimsiyor. Bir çocuğun hayatında açılan küçük bir alan, zamanla başka hayatlara da dokunuyor. Ferdi Zeyrek’in Manisa’ya ve insanlara duyduğu sevgi, bugün bir yapının değil, bir yaklaşımın içinde yaşıyor. Kimseyi geride bırakmadan, yavaş yavaş ama birlikte büyümeye devam ediyor.