Ferdi Zeyrek, vefatının 40. gününde anıldı

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının 40’ıncı gününde hayırlar ve okunan dualar ile anıldı. Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, Manisa’nın tüm ilçelerinde, Zeyrek için mevlit okutulup hayır yapıldı. Ferdi Zeyrek’in ailesi tarafından da Büyükşehir Belediyesi Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri binası önünde aşure hayrı gerçekleştirildi.

Hatuniye Camii’nde, cuma namazı öncesinde okunan mevlide, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, kızı Nehir Zeyrek, annesi Gülten Zeyrek, ailesi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatuniye Camii, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü binaları ile 17 ilçede çeşitli noktalarda yapılan hayırlarda Ferdi Zeyrek için mevlit okunup dualar edildi.

"FERDİ BAŞKANIMIZIN GÜZEL HATIRALARINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa’mızın yiğit evladı merhum Ferdi Başkan’ımızı vefatının 40'ıncı gününde rahmet ve özlemle andık. 17 ilçemizde düzenlediğimiz mevlit programlarında hep birlikte dualar ettik; lokma ve aşure ikramımızla hayırla yâd ettik. Katılım gösteren, duasıyla eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ferdi Başkanımızın adını, eserlerini ve güzel hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.