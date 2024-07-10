Ferdi Zeyrek, yeni projelerini tanıttı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Tramvayı, Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Evde Bakım Hizmeti projelerinin en kısa sürede hayata geçmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı olağan toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Zeyrek, “Geçtiğimiz dönem temeli atılan Spilkent Toplu Konut Projesi’nde mali disiplini sağlanmış, inşaat süreci güvence altına alınmış yeni bir süreci başlattık. Projede, daha önce her yıl artan 60 aylık bir vade sistemi yapılmıştı. Her yıl güncellenen faizlerle ödemeler de artıyordu. Üstelik inşaatlar bitip, evler teslim edildiğinde net değil; yaklaşık, ortalama bir rakam söyleniyordu. Ülkemizin mevcut ekonomi durumundan kaynaklı olarak, fiyatlar günden güne artıyor; faizler aydan aya yükseliş gösteriyor. Biz bir risk aldık ve yıldan yıla artış gösteren taksitler yerine sabit kur uygulamasına geçtik. Bu uygulamayla da toplu konuta başvuran hemşehrilerimizin lehine sonuç doğuracak çalışmanın altına imza atmış olduk” diye konuştu.

Manisa’da ulaşıma çağ atlatacak Manisa Tramvayı ile ilgili gelişmeleri de paylaşan Zeyrek, “Geçtiğimiz Mayıs ayında ekibimle birlikte, raylı sistem ve ulaşım gibi alanlarda oldukça deneyimli bir şehir olan İstanbul’a ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunmuştuk. Ziyaretimizde, Metro İstanbul yönetimi bizi ağırlamış, kurumun çalışmaları, faaliyet alanları ve projelerini içeren bir sunum gerçekleştirmişti. Tecrübelerinden faydalanmak istediğimiz Metro İstanbul’un uzman heyetini geçtiğimiz ay Manisa’mızda ağırladık. Kıymetli misafirlerimiz şehrimizde bir fizibilite incelemesi yaptılar. Fizibilite çalışmalarının akabinde, uygulamaya geçmek için bir ön sözleşme imzaladık. Bu süreçte desteklerini yoğun hissettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve Metro İstanbul’un kıymetli yöneticilerine Manisa’mız adına teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını en üst düzeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

KENT LOKANTASI VE HALK EKMEK PROJELERİ

Sosyal belediyecilik anlayışlarını şehrin dört bir yanında Manisalılarla buluşturduklarını da ifade eden Zeyrek, “Bu kapsamda başta öğrenciler olmak üzere, dar gelirli yurttaşlarımıza yönelik uygun fiyatlı ve lezzetli yemekler sunmayı amaçladığımız Kent Lokantası hizmetimizi hayata geçireceğiz. İlk etapta Şehzadeler ilçemizde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi giriş katında açacağımız Kent Lokantası’nı ilimiz genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Halkımıza sözümüz olan Halk Ekmek projemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu önemli projemizle hemşehrilerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi olan ekmeğe ucuz ve kaliteli bir şekilde ulaşmış olacak” diye konuştu.



Evde Bakım Hizmeti projesini de yakın zamanda hayata geçireceklerini belirten Zeyrek, projenin detayları hakkında şunları söyledi: “Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, fiziksel engelliler ve hasta vatandaşlarımız için yakın zamanda Evde Bakım Hizmeti projemizi de yakın zamanda başlatacağız. Fizyoterapist, hemşire, psikolog, diyetisyen, kişisel bakım personeli ve teknik personelin bulunacağı geniş kapsamlı bu hizmetimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatacağız. Yeni doğmuş bebeklerin, çocukların, yaş almışların, öğrencilerin, kadınların, dezavantajlı bireylerin, kısacası 7’den 77’e tüm vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek, daha mutlu, daha huzurlu bir Manisa inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Zeyrek, “İklim krizi ve bunun getirdiği olumsuzlukları hep birlikte yaşıyor, görüyoruz. Manisa’mızda ve ülkemiz genelinde orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor. İtfaiyemiz hemen her gün, gerek şehrimizde gerek komşu illerimizde meydana gelen yangınlara müdahale etmek için seferber oluyor. Onlarla birlikte tüm ekiplere teşekkür ediyor, orman yangınlarında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz günlerde dolu yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle çiftçilerimiz de büyük zarar gördü. Meclisimizde onların yaralarını sarmak için desteğinizle karar alacağız. Afetten etkilenen, mahsulü zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çiftçilerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız ve her zaman yanlarında olacağız” dedi.